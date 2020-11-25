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Украинский врач рассказал, когда больной коронавирусом уже точно не заразен

Автор: Светлана Мащенко

Больной коронавирусом даже при обнаружении фрагментов инфекции на ПЦР может быть не контагиозен

Человек, заболевший коронавирусом перестает быть заразным, то есть контагиозным, через 8-10 дней после начала клинических проявлений болезни.

Такое мнение выразил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, сообщает канал Минздрава Украины в Telegram.

Спустя этот период времени пациент перестает быть заразным, даже если при ПЦР-исследовании обнаруживаются фрагменты вирусы.

"В принципе 10 дней - это уже есть тем сроком, когда мы можем говорить, что переболевший человек перестает быть контагиозным", - рассказал Сергей Дубров.

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