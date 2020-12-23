Украинский врач раскрыла главную опасность нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который стал активно заражать жителей Британии, а затем и вышел за пределы страны, опасен тем, что очень быстро распространяется.

Врач-иммунолог Алла Волоха говорит, что главной опасностью штамма является его способность быстрее связываться с рецепторами, сообщает "Украина 24".

"Изменения заключаются в том, что вирус быстрее распространяется. Считается, что он быстрее может связываться с рецепторами", - рассказывает медик.

Волоха говорит, что в медицине есть понятие "дозы", когда в организм попадает малое количество вируса, он не успевает связаться с рецепторами, и человек не заражается. Но штамм VUI-202012/01 делает это быстрее.

"Если количество вирусных частиц будет таким же, но они будут связываться с рецепторами, то угроза больше. Например, от вируса кори может инфицироваться 12-18 человек. Здесь тоже увеличивается опасность инфицирования многих людей", - добавила она.

Врач рассказала, что при кашле и насморке инфицированный человек выделяет много вируса, тогда риск заражения больше. А при бессимптомном течении раньше такой угрозы не было, но с новым штаммом и тут возникнут риски распространения.

Она также добавила, что на эффективности вакцины новый штамм не скажется.

Напомним, что про новый штамм коронавируса 19 декабря заявил премьер Британии Борис Джонсон, объявивший, что Лондон и части юго-восточной и восточной Англии перейдут на ограничения "четвертого уровня", а все некритичные для жизни магазины закроются с 20 декабря.

VUI-202012/01 обнаружен уже на большинстве континентов, десятки стран ввели ограничение авиасообщения с Великобританией. В стране уже заявили, что новый штамм вышел из-под контроля.

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