Украинский врач назвала альтернативу прививкам от COVID-19

Вакцина от COVID-19 в виде спрея из Индии, в клинических испытаниях которой готова принять участие Украина, является хорошей альтернативой традиционной прививке.
Об этом заявила врач-инфекционист Татьяна Логинова в эфире телеканала "Украина 24".
Медик одобрительно высказалась о вакцинах, который вводятся в организм человека подобным способом.
"Есть у нас вакцины, которые таким образом вводятся. И хочу сказать, что это очень хорошее предложение", - отметила она.
Врач также объяснила принцип действия таких назальных препаратов в виде спрея или капель.
"Вирус, когда попадает в организм, локализуется на клетках мерцательного эпителия, который находится в носовых ходах", - рассказала Логинова.
Таким образом начнут производиться антитела к вирусу именно в носовых ходах пациента.
"Мы делаем защиту на первой стадии, когда вирус может только попасть, а его уже будут встречать антитела, которые очень активно будут вырабатываться", - подчеркнула врач.
Напомним, ранее сегодня глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил, что Украина примет участие в испытаниях новой вакцины в форме спрея, которые планируют завершить в сентябре-октябре. Чиновник объяснил, что проведение части клинических испытаний в Украине даст стране приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности.
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