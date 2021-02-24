Украинский врач назвала альтернативу прививкам от COVID-19

Медик одобрительно высказалась о вакцинах, который вводятся в организм человека подобным способом.

"Есть у нас вакцины, которые таким образом вводятся. И хочу сказать, что это очень хорошее предложение", - отметила она.

Врач также объяснила принцип действия таких назальных препаратов в виде спрея или капель.

"Вирус, когда попадает в организм, локализуется на клетках мерцательного эпителия, который находится в носовых ходах", - рассказала Логинова.

Таким образом начнут производиться антитела к вирусу именно в носовых ходах пациента.

"Мы делаем защиту на первой стадии, когда вирус может только попасть, а его уже будут встречать антитела, которые очень активно будут вырабатываться", - подчеркнула врач.