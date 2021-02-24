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Украинский врач назвала альтернативу прививкам от COVID-19

Автор: Владимир Костырин

Вакцина от COVID-19 в виде спрея из Индии, в клинических испытаниях которой готова принять участие Украина, является хорошей альтернативой традиционной прививке.

Об этом заявила врач-инфекционист Татьяна Логинова в эфире телеканала "Украина 24".

Медик одобрительно высказалась о вакцинах, который вводятся в организм человека подобным способом.

"Есть у нас вакцины, которые таким образом вводятся. И хочу сказать, что это очень хорошее предложение", - отметила она.

Врач также объяснила принцип действия таких назальных препаратов в виде спрея или капель.

"Вирус, когда попадает в организм, локализуется на клетках мерцательного эпителия, который находится в носовых ходах", - рассказала Логинова.

Таким образом начнут производиться антитела к вирусу именно в носовых ходах пациента.

"Мы делаем защиту на первой стадии, когда вирус может только попасть, а его уже будут встречать антитела, которые очень активно будут вырабатываться", - подчеркнула врач.

Напомним, ранее сегодня глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил, что Украина примет участие в испытаниях новой вакцины в форме спрея, которые планируют завершить в сентябре-октябре. Чиновник объяснил, что проведение части клинических испытаний в Украине даст стране приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности.

Также мы писали о том, что первые вакцинированные от COVID-19 украинцы рассказали о впечатлениях.

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