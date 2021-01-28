Украинский врач назвал вакцины от COVID-19, которыми следует прививаться

Некоторые вакцины от коронавируса показывают эффективность в противодействии заражению и являются в целом безопасными, а также рекомендованы авторитетными организациями.

Об этом заявил врач-инфекционист Юрий Степановский в эфире телеканала "Украина 24".

Также специалист назвал три вакцины от коронавирусной инфекции, которыми следует прививаться.

"Предыдущие исследования по вакцинам Pfizer, Moderna показывают эффективность вакцины, что она хорошо работает, что она дает необходимую защиту и является в целом безопасной. Это очень обнадеживающие результаты", - заявил инфекционист.

Также он добавил, что предварительные исследования дают возможность "идти на беспрецедентные шаги и начать вакцинацию".

Степановский рассказал, вакцинами каких производителей стоит прививаться.

"Если бы у меня сегодня был выбор сделать прививку, речь чаще всего идет о трех вакцинах: Pfizer, Moderna и Sinovac. Я имею в виду, что есть вакцины, рекомендованные авторитетными организациями и зарегистрированные в странах", - заявил врач.

Ранее мы писали о том, что инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новом штамме коронавируса, от которого вакцина не защитит.

Добавим также, что недавно врач объяснила страх украинцев перед вакцинацией от коронавируса.