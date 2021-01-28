ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинский врач назвал вакцины от COVID-19, которыми следует прививаться

Киев, Четверг 28 января 2021 16:49
Украинский врач назвал вакцины от COVID-19, которыми следует прививаться
Вакцины от коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые вакцины от коронавируса показывают эффективность в противодействии заражению и являются в целом безопасными, а также рекомендованы авторитетными организациями.

Об этом заявил врач-инфекционист Юрий Степановский в эфире телеканала "Украина 24".

Также специалист назвал три вакцины от коронавирусной инфекции, которыми следует прививаться.

"Предыдущие исследования по вакцинам Pfizer, Moderna показывают эффективность вакцины, что она хорошо работает, что она дает необходимую защиту и является в целом безопасной. Это очень обнадеживающие результаты", - заявил инфекционист.

Также он добавил, что предварительные исследования дают возможность "идти на беспрецедентные шаги и начать вакцинацию".

Степановский рассказал, вакцинами каких производителей стоит прививаться.

"Если бы у меня сегодня был выбор сделать прививку, речь чаще всего идет о трех вакцинах: Pfizer, Moderna и Sinovac. Я имею в виду, что есть вакцины, рекомендованные авторитетными организациями и зарегистрированные в странах", - заявил врач.

Ранее мы писали о том, что инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новом штамме коронавируса, от которого вакцина не защитит.

Добавим также, что недавно врач объяснила страх украинцев перед вакцинацией от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь врачивакцина от коронавирусаКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь