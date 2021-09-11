Врач из Украины назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта"

По его словам, часто состояние пациента является компенсированным и в один момент может резко ухудшиться. Поэтому новым симптомом врач называет проблемы с пищеварением. Также иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах.

Медик говорит, что если больным старше 35 лет, то обильное питье жидкости во время болезни не поможет, если не принимать лекарства, даже если у больного температура 37,2 на 6-7 день заболевания.

"К сожалению, на этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе. Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице", - подытожил Тарас Жиравецький.

Что известно о штамм "Дельта"

Штамм "Дельта" значительно заразнее и может вызвать более серьезные заболевания, чем все другие известные. Также вирус мутировал и приспособился к новым условиям.

Специалисты основными симптомами штамма называют интенсивный головная боль, першение в горле, лихорадка и кашель. Защищаться от нового штамма нужно так же как и раньше. Исследования в Великобритании показали, что вакцина Pfizer малая эффективность 33% против "Дельты" после одной дозы и 88% после двух доз. В случае с AstraZeneca эффективность составила 33% после первой дозы, но возрастала до 60% после второй.