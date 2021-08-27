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Украинский врач назвал новый первый симптом COVID-19: типичные признаки болезни отсутствуют

Автор: Владимир Костырин

Коронавирус в Украине "помолодел", и все чаще в больницы стали попадать зараженные среднего и молодого возраста, у которых COVID-19 проходит в тяжелой форме, что не наблюдалось во время первой волны эпидемии. Кроме того, изменились и первые симптомы недуга.

Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, передает ТСН.

По его словам, у пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью, отсутствуют такие признаки при инфицировании, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса.

"Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта", - отметил врач-инфекционист.

Медик обратил внимание, что подобное так часто ранее не наблюдалось при прошлой волне COVID-19.

"Также большинство больных, сейчас имеют тяжелые поражения легких", - добавил врач.

Федоренко рассказал, что во Львовскую больницу чаще попадают пациенты более молодого возраста, не из группы риска.

"Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Вот, например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было", - говорит врач.

Напомним, перед этим врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных, у которых течение болезни может существенно отличаться, а признаки заболевания легко спутать с обычной простудой.

Также мы писали о том, что была названа дата вероятного локдауна в Украине осенью.

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