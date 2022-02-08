Украинский учитель после инсульта обрел дар. Посмотрите, как прекрасно он рисовал

История Николая Ткачука

Николая уже 10 лет нет в живых, но его судьба стоит того, чтобы о ней рассказать. Он был сельским учителем и директором школы, но в его жизнь пришла беда. И не одна.

Вначале у него умер отец. А потом в 42 года – родной брат Петр. Позже – 34-летняя сестра Леся. И все это в течение нескольких лет. Николай не плакал и не подавал виду, что убит горем. Он старался все держать в себе. Но это не могло пройти бесследно, а ударило неожиданно и страшно. У него произошел инсульт, после которого единицы остаются в живых.

Его дети - Ульян и Камила, жена Тамара, сразу вместе с врачами бросились спасать родного человека. Трудно передать словами, что им пришлось пережить, чтобы вернуть к жизни Николая.

Картины Николая Ткачука

Супруга Николая не отходила от него ни на секунду, она месяцами была с ним в больнице. И случилось чудо - он начал возвращаться к жизни. Через несколько лет к мужчине вернулась память и он начал рисовать. Левой рукой.

"Картины Николая Ткачука очень самобытны. У них невероятный магнетизм. Когда начинаешь рассматривать, уже нельзя оторваться. Очень много он изображал лес. Это и неудивительно. Ведь село Залесцы расположено вблизи живописного леса. Кстати, отец Федор Николай был лесником. И с детских лет много времени проводил в той роще. Как говорится, вырос там", - описывает его картины друг.

Николай после инсульта прожил еще одиннадцать лет. Он написал более 100 картин, красоту которых вы можете оценить сами.

Картины Николая Ткачука (фото: visnyk.lutsk.ua)