Украинский тренер назвал главное правило для похудения: тренировки не помогут

Тренер сообщил, что желание клиентов похудеть за счет тренировок - неискоренимо. Все же дело в том, что упражнения сами по себе не влияют на количество жира в теле. И самым основным правилом для похудения является правильное питание.

"Самые эффективные упражнения для жирогонки - это контроль питания", - сообщил Кочетков.

Тренировки нужны для:

поддержания или наращивания мышечной массы;

оздоровления суставов и связочного аппарата;

развития физических качеств;

повышения работоспоспособности;

улучшение качества жизни;

получения психо-эмоционального удовлетворения.



Тренер рассказал, что именно поэтому упражнения и тренировочные программы необходимо подбирать ориентируясь не на то, как от них "худеют", а на состояние здоровья, физические способности, функциональное возможности и опыт тренировок.

Снижение жира в организме решается только контролем питания, но не тренировками.