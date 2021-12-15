Украинский тренер назвал главное правило для похудения: тренировки не помогут

Тренировки в зале и дома не помогут вам похудеть. Для того, чтобы сбросить жир, вам нужен только контроль питания.
Об этом на своей странице в Instagram рассказал украинский тренер Михаил Кочетков.
Тренер сообщил, что желание клиентов похудеть за счет тренировок - неискоренимо. Все же дело в том, что упражнения сами по себе не влияют на количество жира в теле. И самым основным правилом для похудения является правильное питание.
"Самые эффективные упражнения для жирогонки - это контроль питания", - сообщил Кочетков.
Тренировки нужны для:
Тренер рассказал, что именно поэтому упражнения и тренировочные программы необходимо подбирать ориентируясь не на то, как от них "худеют", а на состояние здоровья, физические способности, функциональное возможности и опыт тренировок.
Снижение жира в организме решается только контролем питания, но не тренировками.
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