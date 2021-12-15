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Украинский тренер назвал главное правило для похудения: тренировки не помогут

Автор: Styler

Тренировки в зале и дома не помогут вам похудеть. Для того, чтобы сбросить жир, вам нужен только контроль питания.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал украинский тренер Михаил Кочетков.

Тренер сообщил, что желание клиентов похудеть за счет тренировок - неискоренимо. Все же дело в том, что упражнения сами по себе не влияют на количество жира в теле. И самым основным правилом для похудения является правильное питание.

"Самые эффективные упражнения для жирогонки - это контроль питания", - сообщил Кочетков.

Тренировки нужны для:

  • поддержания или наращивания мышечной массы;
  • оздоровления суставов и связочного аппарата;
  • развития физических качеств;
  • повышения работоспоспособности;
  • улучшение качества жизни;
  • получения психо-эмоционального удовлетворения.


Тренер рассказал, что именно поэтому упражнения и тренировочные программы необходимо подбирать ориентируясь не на то, как от них "худеют", а на состояние здоровья, физические способности, функциональное возможности и опыт тренировок.

Снижение жира в организме решается только контролем питания, но не тренировками.

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