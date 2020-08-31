Украинский телеведущий и его семья заразились коронавирусом: могли подхватить в поезде

Известный украинский телеведущий Константин Грубич и вся его семья заразились коронавирусом. Сначала заболела дочь, потом жена Грубича, сын и потом сам телеведущий.

Константин Грубич предположил, что самое вероятное место заражения – это поезд. Недавно вся семья поехала в отпуск на Шацкие озера и уже через несколько дней у всех появились симптомы простуды.

"Во время поездки на Шацкие озера в нашей семье случилась, как нам думалось, простуда – у каждого по своему сценарию. Начала дочка Влада – четыре дня сильно болело горло и насморк. Потом заболела жена Светлана – горло, температура 38,2, головная боль, кашель. Сын Ярослав начал кашлять, но без температуры, на глазу проявился конъюнктивит, болела голова. У меня два вечера была температура, было плохо. Температура была не выше 37,2, кашля не было, голова болела и спину ломало, думали, что обжегся, когда ходил в озере по 200 метров до глубины. Думали, что ОРВИ, так как на Свитязе перепады температур были до 20 градусов. Лечились по-восточному: пили чай, сбивали температуру, и через несколько дней вроде все прошло. Вроде бы", - написал Грубич на своей странице в Facebook.

Когда вся семья вернулась в Киев, у жены телеведущего снова поднялась температура и начался кашель. Ухудшилось и состояние сына Ярослава. Дежурный терапевт осмотрел всю семью и посоветовал сдать ПЦР-тест. Грубич воспользовался страховкой и сделал тесты себе и дочери. У него оказался позитивный, а у дочери – негативный.

Семейный врач тут же вызвала бригаду на дом, чтобы оперативно сделать тесты также жене Константина и сыну. У Светланы тест подтвердил COVID-19, у сына нет.

"Самое главное, что Светлана пошла на поправку. Себя отношу к тем, кто болеет почти бессимптомно. Обычно я на головную боль, легкий кашель и невысокую разовую температуру не обращаю внимания. На самом деле коронавирус не выдумка и не чья-то причина обогатится и всех напугать. Это реальность, которая рано или поздно коснется каждого. Контактов разных было много, при этом ни масок, ни социальной дистанции никто из моих близких не избегал. Самое вероятное место заражения – в поезде. Покупали билеты как на двоих в купе, а на самом деле встретили там соседей и ехали в полном вагоне. Симптомы проявились через 7-8 дней после этой поездки", - рассказал Грубич.

Он напомнил украинцам, что не стоит недооценивать все способы и посоветовал придерживаться всех карантинных правил: обрабатывать руки, носить маски и не быть легкомысленными.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Бабкин и его жена подцепили коронавирус.