Украинский штамм коронавируса имеет отличия: повезло, что привезли не из Италии

Коронавирус в Украине поразил уже несколько десятков тысяч человек. Смертность в нашей стране в отличие от других стран невысокая. Врач Оксана Выговская объяснила, что штамм COVID-19, который попал в Украину, сильно отличается от китайского и европейского.

Она объяснила, что украинский штамм коронавируса более слабый и именно поэтому в стране меньше тяжелых и критических пациентов, и меньше людей находится на искусственной вентиляции легких.

"Есть серотипы более агрессивные, которые вызывают более тяжелые болезни, высокую частоту осложнений (в начале пандемии), и есть относительно легкие. И в Украине за счет того, что первые случаи были привезены из Австрии, Франции, Германии, серотипы отличаются от тех, что были в Китае", - отметила Выговская в интервью для издания "Главред".

Она добавила, что серотипы коронавируса в Украине европейские, но нашей стране повезло, что их привезли не из Италии.

"И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, поэтому клиническая картина наших пациентов протекает легче, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди гибнут и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", - пояснила врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине больные стали легче переносить коронавирус.

А также рассказывали о том, что ученые рассказали, какие пожизненные осложнения дает COVID-19.