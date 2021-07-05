Украинский певец-кумир молодежи целовался с парнем прямо на сцене: появилось видео

"Прислали видео, где MÉLOVIN на главной сцене Atlas Weekend с гей-флагом в руках целуется с каким-то пацаном", - написала она в подписи к видео.

Она также отметила, что считает такой поступок очень смелым, особенно для Украины несмотря на то, что другие артисты за рубежом делали уже подобное.

В Instagram певец отметил, что он поддержал ЛГБТ-сообщество и поцеловался на сцене с парнем и девушкой.

Скриншот с Instagram

Ранее до начала выступления на фестивале артист заявил, что 5 июля начнется новая эра, поскольку он отмечает 5-летие своей карьеры.

"День, который запомнит каждый из Вас! Готовьте свои камеры! Мы заряжены! " - говорится в посте MÉLOVIN.

Скриншот с Facebook