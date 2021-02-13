UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинский музыкант погиб в жутком ДТП: друзья и близкие рассказали о трагедии

Автор: Владимир Костырин

Под Кропивницким в страшном ДТП погиб 29-летний украинский музыкант и педагог Артем Язловецкий, который ехал в легковушке "Славута" вместе со своей женой и двумя детьми. Виновника трагедии, который спровоцировал аварию на трассе Кропивницкий - Кривой Рог, арестовали на два месяца.

Об этом передали в Кировоградской областной прокуратуре на Telegram-канале.

Популярные новости
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
Под Киевом нашли убитым известного музыканта: задушили из-за квартиры 05 декабря 2020
В Украине произошло землетрясение: появились первые подробности 03 января 2021
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске раскрыл причины своего поступка 02 февраля 2021
На Закарпатье заблокировали популярный горнолыжный курорт: местные жители протестуют 10 января 2021
Во Львове трагически погиб легендарный миротворец и медик Майдана 01 февраля 2021
Под Киевом образовался бесконечный затор из авто: появилось видео 10 февраля 2021
Больно очень: жена Кернеса показала редкое фото с ним 17 декабря 2020
В Польше водитель протаранил авто с украинцами, чтобы "отомстить": погиб 18-летний парень 14 января 2021
В Одессе случилось ЧП с самолетом из Египта: появилось видео 28 января 2021

Водителю внедорожника BMW суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК.

По версии следователей, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со "Славутой", за рулем которой был Язловецкий - в результате музыкант погиб на месте, а его 25-летняя жена Анастасия и двухлетние сыновья-двойняшки были госпитализированы.

Артем Язловецкий с женой Анастасией (фото: facebook.com/artem17dolin)

Как видно на фото с места трагедии, которая произошла 9 февраля возле села Гуровка Долинского района, передняя левая часть авто - со стороны водителя - полностью искорежено.

Музыкант Артем Язловецкий погиб в ДТП (фото: t.me/kirgpua)

Артем Юрьевич Язловецкий был талантливым трубачом, выступал по Украине и работал в Китае, был преподавателем цикловой комиссии оркестровых духовых и ударных инструментов Кропивницкого музыкального профессионального колледжа (раньше он учился в этом колледже).

Как рассказали в учебном заведении на Facebook-странице после смертельного ДТП, артист и педагог был "неординарной личностью, полым новых планов и жизненных устремлений".

Артем Язловецкий (фото: facebook.com/artem17dolin)

У Артема Язловецкого с супругой трое детей - дочка Злата и два сына Илья и Кирилл. В день трагедии мальчики ехали с родителями в авто на заднем сидении. После аварии малышей увезли в больницу с травмами и сотрясением мозга.

Друзья музыканта в сети рассказывают, что Анастасия была госпитализирована в тяжелом состоянии и попала в реанимацию - она потеряла очень много крови, у нее сильно повреждены внутренние органы и несколько переломов. Первая операция уже прошла, но впереди еще другая.

Мама Артема Лариса Кашталян - также музыкант. Сейчас она руководит церковным хором в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Первомайское.

Близкие Артема обратились к украинцам с просьбой помочь семье музыканта, и объявили сбор средств.

На Facebook-странице церкви Долинского Благочиния ПЦУ пишут: "Кто имеет возможность помочь - пусть Господь воздаст вам сторицей!

Номер карточки мамы Артема, Ларисы Григорьевны Кашталян: 5168 7573 4060 4000".

Артема Язловецкого похоронили 11 февраля в его родном Долинске.

Артем Язловецкий (фото: facebook.com/artem17dolin)

Ранее сообщалось, что умер звезда шоу "Україна має талант" - цимбалист Петр Сказкив, у которого был плоскоклеточный рак легких.

Напомним, недавно в Киеве скончался Сергей Проскурня - известный украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат нескольких премий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПмузыкантКропивницкая область
Читайте также
Умер легендарный музыкант Чик Кориа: был обладателем 23 премий "Грэмми"
Во Львове трагически погиб легендарный миротворец и медик Майдана
Прогноз погоды