Украинский музыкант погиб в жутком ДТП: друзья и близкие рассказали о трагедии

Водителю внедорожника BMW суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК.

По версии следователей, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со "Славутой", за рулем которой был Язловецкий - в результате музыкант погиб на месте, а его 25-летняя жена Анастасия и двухлетние сыновья-двойняшки были госпитализированы.

Артем Язловецкий с женой Анастасией (фото: facebook.com/artem17dolin)

Как видно на фото с места трагедии, которая произошла 9 февраля возле села Гуровка Долинского района, передняя левая часть авто - со стороны водителя - полностью искорежено.

Музыкант Артем Язловецкий погиб в ДТП (фото: t.me/kirgpua)

Артем Юрьевич Язловецкий был талантливым трубачом, выступал по Украине и работал в Китае, был преподавателем цикловой комиссии оркестровых духовых и ударных инструментов Кропивницкого музыкального профессионального колледжа (раньше он учился в этом колледже).

Как рассказали в учебном заведении на Facebook-странице после смертельного ДТП, артист и педагог был "неординарной личностью, полым новых планов и жизненных устремлений".

Артем Язловецкий (фото: facebook.com/artem17dolin)

У Артема Язловецкого с супругой трое детей - дочка Злата и два сына Илья и Кирилл. В день трагедии мальчики ехали с родителями в авто на заднем сидении. После аварии малышей увезли в больницу с травмами и сотрясением мозга.

Друзья музыканта в сети рассказывают, что Анастасия была госпитализирована в тяжелом состоянии и попала в реанимацию - она потеряла очень много крови, у нее сильно повреждены внутренние органы и несколько переломов. Первая операция уже прошла, но впереди еще другая.

Мама Артема Лариса Кашталян - также музыкант. Сейчас она руководит церковным хором в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Первомайское.

Близкие Артема обратились к украинцам с просьбой помочь семье музыканта, и объявили сбор средств.

На Facebook-странице церкви Долинского Благочиния ПЦУ пишут: "Кто имеет возможность помочь - пусть Господь воздаст вам сторицей!

Номер карточки мамы Артема, Ларисы Григорьевны Кашталян: 5168 7573 4060 4000".

Артема Язловецкого похоронили 11 февраля в его родном Долинске.

Артем Язловецкий (фото: facebook.com/artem17dolin)