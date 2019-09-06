Украинский мэр объявил голодовку и поселился в палатке в центре города: все детали

Мэр объявил бессрочную голодовку (Коллаж РБК-Украина)

Мэр города в Винницкой области готов голодать столько, сколько потребуется

Мэр города Бар в Винницкой области Артур Цицюрский объявил бессрочную голодовку и поселился в палатке в самом центре города. Таким образом чиновник протестует против депутатов, которые отказались проголосовать за проект развития садоводства. Подробности рассказали в сюжете ТСН.

Артур Цицюрский поставил палатку в центре города Бар и украсил ее вышитой скатертью, а также развесил плакаты. Уже три дня он ничего не ест, только пьет воду. На полтора литра воды добавляет ложку меда и пару капель лимона. Чтобы провести свой протест он взял на работе отпуск за свой счет. Живет он в палатке, а домой ходит только, чтобы помыться и переодеться. На столе в палатке у него лежат яблоки, но Цицюрский говорит, что их не ест, это – символ протеста против местных депутатов, которые провалили голосование за проект, который так и назывался "Яблоневый путь".

Этот проект – по развитию садоводства и Цицюрский инициировал объединение фермеров, пообещал привлечь зарубежных инвесторов в выращивание яблок, чтобы экспортировать фрукты и тем самым привлечь больше денег в бюджет города. Местные фермеры только рады, так как малым хозяйствам выйти на рынок по одиночке очень тяжело.

Однако местным депутатам идея не понравилась, так как нужно выделить деньги на проект из бюджета. Из 600 тысяч евро – 500 покроют инвесторы, а вот 100 нужно найти в городской казне. Чиновники посчитали расходы по проекту на ближайшие два года и им не понравились цифры.

"Вот заработная плата людей, которые как будто принимают участие в этом проекте 81 тысяча евро, международные поездки и офис – 25 тысяч евро. Тут цены космические", - объяснил депутат Аркадий Медвецкий.

Однако мэр Цицюрский не сдается и его поддерживает супруга и коллеги по работе. Только семейный врач волнуется, что голодовка может сказаться на здоровье. Он сказал, что готов голодать до тех пор, пока депутаты не соберутся на внеочередную сессию.

Мэр города Бар объявил голодовку из-за депутатов (Видео: YouTube/ТСН)

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