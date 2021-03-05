Украинский медик сообщил, когда закончится пандемия COVID-19: нас ждет третья волна

Активная фаза пандемии коронавируса завершится к лету, но осенью нас ждет еще одна волна, хотя она будет слабее второй.
Такое мнение озвучил медик из Харькова Андрей Волянский на своей Facebook-странице.
Врач отмечает, что за последнее время количество летальных случаев от коронавируса в мире уменьшилось.
"В течение последних 20 дней количество ежедневных летальных исходов в мире, связанных с covid, уменьшилось до 10 тысяч. В марте можно ожидать дальнейшее снижение до 8 тысяч в сутки, в апреле - до 6 тысяч. В мае я предполагаю резкий спад количества смертей - до 2-3 тысяч и менее. Причин 3 и они очевидны", - написал Волянский.
Медик называет три причины спада заболеваемости COVID-19:
"Понятно, что в течение всего 2021 года будут и новые случаи, и новые летальные исходы. Осенью начнется третья волна, которая будет гораздо слабее второй. Но активная фаза пандемии завершится к лету", - резюмировал доктор.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве объяснили, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса.
А также рассказывали о том, что врач объяснил, почему в Украине существенно увеличилось количество больных с COVID-19.