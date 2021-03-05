Украинский медик сообщил, когда закончится пандемия COVID-19: нас ждет третья волна

Врач отмечает, что за последнее время количество летальных случаев от коронавируса в мире уменьшилось.

"В течение последних 20 дней количество ежедневных летальных исходов в мире, связанных с covid, уменьшилось до 10 тысяч. В марте можно ожидать дальнейшее снижение до 8 тысяч в сутки, в апреле - до 6 тысяч. В мае я предполагаю резкий спад количества смертей - до 2-3 тысяч и менее. Причин 3 и они очевидны", - написал Волянский.

Медик называет три причины спада заболеваемости COVID-19:

Естественный иммунитет. По официальным данным в мире инфицировано 1,5% населения, в самых пострадавших локациях - около 10-12%. Реально эта цифра в 5 и более раз выше. Т.е. в США не 9% инфицировано, а 45%.

Искусственный иммунитет. На сегодня в мире вакцинировано 280 миллионов, к 1 июня эта цифра вырастет до 1 миллиарда человек или 13% населения Земли.

Окончание холодного сезона в Северном полушарии.

"Понятно, что в течение всего 2021 года будут и новые случаи, и новые летальные исходы. Осенью начнется третья волна, которая будет гораздо слабее второй. Но активная фаза пандемии завершится к лету", - резюмировал доктор.