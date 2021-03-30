Украинский медик получила две дозы вакцины и показала COVID-паспорт

Педиатр из Хмельницкой области Алла Савичева получила первую прививку на Мальдивах, где работала по контракту, а вторую дозу препарата ей сделали уже на родине.

Алла Савичева работает в центре первичной медико-санитарной помощи.

"Я чувствую себя хорошо, никаких жалоб у меня нет", - рассказала врач.

Первую прививку ей сделали 6 февраля, а вторую уже 16 марта.

"Вместе с первой вакцинацией на Мальдивах я получила "паспорт", в котором указано имя, номер паспорта, адрес, название и серия вакцины, а также дата первой прививки. Вторую прививку я уже вписала в Украине, дома", - поделилась педиатр.

Женщина заметила, что пыталась вакцинироваться как можно быстрее, чтобы и вторую прививку получить на Мальдивах. Она рассказала, что не верила, что в Украине препарат "так быстро появится и будет доступен для населения".

"Я хочу обратиться к своим коллегам-врачам, чтобы они разъясняли людям необходимость прививки, чтобы те не боялись и вакцинировались", - сказала медик.

Алла уверена, что вопрос вакцинироваться или нет даже не стоит.

"Прививание - это защита от инфекции, и для меня, как для педиатра по специальности, вопроса вакцинироваться или нет - не было. Однозначно вакцинироваться", - резюмировала Савичева.

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