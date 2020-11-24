Украинский медик объяснил, почему COVID-19 подцепить повторно почти невозможно

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей и многие украинцы опасаются заболеть повторно. Доктор Евгений Дубровский объяснил, почему повторное заражение невозможно на данном этапе и попросил не поддаваться панике. По словам медика, иммунитет человека работает на него, справляется с COVID-19 и таким образом защищает нас.

"Принимая сотни больных, повторное заражение встречаем очень редко. Это казуистичные, противоречивые и недостаточно изученные случаи. И они, я повторяюсь, очень редки. Это не правило, не закономерность, а исключение. Возможно, у таких пациентов являются глубинные дефекты иммунной системы. Возможно, особенности мощного неспецифического ответа на вирусные инфекции способствуют недостаточности формирования клеток памяти. А возможно, это и недостатки лабораторной диагностики", - сообщил Дубровский на странице в Facebook.

По словам доктора, иммунный ответ очень виден по выработанным антителам. Именно это доказывает, что мы не будем болеть повторно.

"Антитела есть, и они держатся довольно долго. Как минимум, 150 суток. Чтобы это доказать, потрачено много времени и сил. Но исследование успешное и показательное. Дальнейшие наблюдения покажут, насколько долго способны оставаться гуморальные иммунные клетки", - написал медик.

Доктор Дубровский опубликовал скриншот своего исследования на эту тему.

Как мы ранее писали, киевский инфекционист раскритиковал украинскую систему оказания медицинской помощи.

Также немного ранее доктор сообщал, кто никогда не заболеет COVID-19.