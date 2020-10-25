Украинский инфекционист назвал точный способ диагностики коронавируса

Коронавирус вызывает отек легких, который хорошо видно на компьютерной томографии (КТ). Но инфекционисты предпочитают проводить обследование при помощи рентгенографии.

Об этом рассказал в Facebook врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. По его словам, неправильная диагностика приводит к неправильному лечению и пачкам антибиотиков.

Но важно понимать, что лечить. Ведь есть разница между отеком и воспалением легких. И тут встает вопрос о назначении антибиотиков.

Теперь важный вопрос: как заблаговременно увидеть это бактериальное осложнение. По словам инфекциониста, КТ является высокоточным, качественным и чувствительным методом.

"Видно все: начиная от почти незаметных изменений на фоне вирусно-иммунного процесса в легких, и заканчивая отдаленными мелкими метастазами. Но нужна ли такая точность при респираторном заболевании? Нет. Не нужна. Это мешает и запутывает в правильной оценке тяжести больного", - пишет Дубровский.

А вот на рентгене видны лишь самые серьезные моменты, которые уже требуют лечения. Он покажет наличие бактериальной пневмонии, плеврита, перикардита, массивного отека легких.

"Дополнительно мы оценим динамику и размеры отека при помощи УЗИ легких. Простой и очень эффективный метод. А КТ остается методом диагностики для трудных диагностических пациентов на более отдаленных сроках", - добавил врач.

Что касается назначения антибиотиков, то, по словам Дубровского, эти препараты применяются при бактериальных осложнениях. А такие бывают редко - у тяжелых больных, как правило, с сопутствующей патологией.

"Антибиотик мы назначаем, когда видим бактериальное осложнение. По-другому, без показаний, Антибиотики наносят вред. Отравляют организм, мешают правильной работе иммунитета, способствуют появлению страшных антибиотикорезистентных микроорганизмов", - добавил Дубровский.

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