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Украинский иммунолог объяснил, опасен ли новый штамм коронавируса Омикрон

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 10:36
Украинский иммунолог объяснил, опасен ли новый штамм коронавируса Омикрон Фото: Чем опасен новый штамм коронавируса Омикрон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Новый штамм коронавируса Омикрон еще мало изучен и пока непонятно, вытеснит ли он Дельту или нет.

Об этом сообщил на телеканале "Украина 24" иммунолог Борис Донской.

Стоит ли бояться нового штамма

"Паниковать не стоит, относиться к нему осторожно - да, стоит. Вытеснит ли он "Дельту", пока мы не можем сказать, еще мало случаев проанализировано. Пока видно, что он как минимум не уступает "Дельте" в заразности и репродукции, поэтому то, что он вытеснит "Дельту" - такая вероятность, к сожалению, есть", - сказал Донской.

О течении болезни после инфицирования новым штаммом - пока тоже мало чего известно.

"Пока что рано говорить, потому что описано слишком мало клинических случаев. Типичны ли они, или не очень, мы еще не знаем. Слишком мало пациентов, у которых был подтвержден этот штамм. Мы еще не знаем, поэтому спекулировать, что он более слабый или наоборот, более сильный, пока не стоит", - сообщил медик.

Донской предположил, что скоро вирус будет и в Украине.

"Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет, и человек оттуда может его завезти. Так что карантин, ограничения, приезжающих необходимо тестировать и все равно сажать на карантин — только так мы сможем снизить вероятность попадания этого вируса в Украину. Хотя, к сожалению, не будем себя обманывать, он все равно попадет", - резюмировал иммунолог.

Как мы ранее писали, назван главный симптом штамма Омикрон.

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