Украинский фильм попал в скандал из-за издевательств над животными (видео)

Украинский фильм "История Лизы" попал в скандал из-за издевательств над животными, которое показали на экране. Фильм вышел в прокат 21 ноября и вызвал шквал критики со стороны зоозащитников. Так, на странице UAnimals в Facebook появился призыв к привлечению авторов проекта к ответственности.

В фильме показан реальный кадр утопления маленьких слепых щенков. Сцена, на которой животные беспомощно барахтаются под водой, невероятно реалистична.

"Мы рады развитию украинского кино, тем не менее зафиксированное на видео является фактом жестокого обращения с животными. Авторы этого должны понести ответственность!" - утверждают зоозащитники.

В организации сообщают, что уже готовят заявление о совершении преступления и требуют объяснения от режиссера, автора сценария и книги Александра Жовны, а также от Госкино Украины, при финансовой поддержке которого эта кинолента вышла в свет.

"Имеем информацию, что на видео реальные кадры, а не графика", - написано в сообщении UAnimals.

Фильм "История Лизы" попал в скандал из-за утопления щенков (скрин: facebook.com/UAnimals.official)

Отметим, что фильм "История Лизы" повествует о истории любви двух пар - обычной и не совсем. В нем показано, как выражают свои чувства люди с синдромом Дауна.

Сценарий выиграл грант от Госкино, которое погасило 50% стоимости фильма (общая сумма около 7,5 млн грн). Съемки проходили в Новомиргороде Кировоградской области и завершились в июле 2018 года.

Скандальная сцена из фильма "История Лизы" (видео: facebook.com/UAnimals.official)