Украинский фильм попал в скандал из-за издевательств над животными (видео)

Фильм "История Лизы" попал в скандал (фото: facebook.com/historyofliza)

Авторов "Истории Лизы" и Госкино призывают к ответственности за жестокое обращение над животными

Украинский фильм "История Лизы" попал в скандал из-за издевательств над животными, которое показали на экране. Фильм вышел в прокат 21 ноября и вызвал шквал критики со стороны зоозащитников. Так, на странице UAnimals в Facebook появился призыв к привлечению авторов проекта к ответственности.

В фильме показан реальный кадр утопления маленьких слепых щенков. Сцена, на которой животные беспомощно барахтаются под водой, невероятно реалистична.

"Мы рады развитию украинского кино, тем не менее зафиксированное на видео является фактом жестокого обращения с животными. Авторы этого должны понести ответственность!" - утверждают зоозащитники.

В организации сообщают, что уже готовят заявление о совершении преступления и требуют объяснения от режиссера, автора сценария и книги Александра Жовны, а также от Госкино Украины, при финансовой поддержке которого эта кинолента вышла в свет.

"Имеем информацию, что на видео реальные кадры, а не графика", - написано в сообщении UAnimals.

Фильм "История Лизы" попал в скандал из-за утопления щенков (скрин: facebook.com/UAnimals.official)

Отметим, что фильм "История Лизы" повествует о истории любви двух пар - обычной и не совсем. В нем показано, как выражают свои чувства люди с синдромом Дауна.

Сценарий выиграл грант от Госкино, которое погасило 50% стоимости фильма (общая сумма около 7,5 млн грн). Съемки проходили в Новомиргороде Кировоградской области и завершились в июле 2018 года.

Садизм на екрані: Історія Лізи Садизм на екрані В український прокат виходить стрічка "Історія Лізи", вже в офіційному трейлері якої можна побачити ці кадри із цуценятами, яких топлять у воді. Це неприпустимо! Ми раді розвитку українського кіно, втім зафіксоване на відео є фактом жорстокого ставлення до тварин. Автори цього мають понести відповідальність! Готуємо заяву про злочин і вимагаємо пояснень від режисера Олександр Жовна та ДержКіно України, за підтримки якого виходить стрічка. UPD Маємо інформацію, що на відео реальні кадри, а не графіка. Просимо максимально поширити! Опубліковано UAnimals Середа, 27 листопада 2019 р.

Скандальная сцена из фильма "История Лизы" (видео: facebook.com/UAnimals.official)