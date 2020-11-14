Украинский доктор рассказала, как питаться при коронавирусе, ОРВИ и гриппе

Как питаться при коронавирусе и гриппе (коллаж: РБК-Украина)

Медик подчеркивает, что необходимо уменьшить потребность в сладком

Питание при респираторных заболеваниях являются одним из значимых факторов в процессе лечения, так как именно из пищи организм берет энергию и витамины для усиления иммунной реакции на вирусный или бактериальный агент. Врач-диетолог Ольга Безуглая также рассказала, что с помощью специфического питания можно не только быстрее выздороветь, но и укрепить иммунитет, чтобы вообще не заболеть.

В эфире телеканала "Украина 24" медик рассказала, что отказ от некоторых продуктов питания также может позитивно повлиять на течение заболевания и его возникновения.

"Мы в идеале должны получать все витамины и микроэлементы из пищи. Вопрос к тем, кто нас смотрит - с сегодняшнего дня что-то изменить в своей жизни, положить на одну ложечку сахара меньше в свой чай, уменьшить потребление сладостей, посмотреть, сколько овощей и фруктов мы употребляем", - подчеркивает врач.

Также Безуглая назвала 4 продукта, в которых содержится высокое количество витаминов и дала советы о том, как сделать питание более полезным без лишних затрат.

"У нас есть брокколи, брюссельская капуста, кабачки, баклажаны - они богаты витаминами. Но наше сознание таково, что мы скорее пойдем в аптеку за таблеткой, чем посмотрим, что у нас есть в рационе. Пересмотрите свой рацион, максимально сократите количество перекусов, пытайтесь сбалансировать качественными нутриентами", - рассказала Безуглая.

Напомним, что ранее Виктор Ляшко назвал факторы, которые осложняют течение COVID-19. Также заместитель главы Минздрава рассказал о последствиях употребления сладостей при заражении коронавирусом.

Ранее мы писали об эффективности витамина С против коронавируса. Однако дозировка должна быть достаточно высокой, а польза подтверждена не для всех возрастов.