Украинский десантник погиб от пули российского снайпера: у героя остались жена и двое детей

Десантник погиб во время выполнения боевого задания в районе поселка Зайцево недалеко от оккупированной "ДНРовцами" Горловки.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия", - говорится в сообщении.

Глушко Александр Викторович родился 11 ноября 1984 года в селе Руновщина Полтавского района, там сейчас проживает Светлана Григорьевна - мама Героя, рассказали в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на странице в Facebook.

Сам Александр вместе с женой и двумя детьми проживал в Полтаве.

Воин ВСУ Александр Глушко (фото: facebook.com/synegubov.oleg)

Александр отправился защищать Украину от оккупантов с оружием в руках 23 января 2019 года, а уже 8 февраля был зачислен в списки 5 батальонной тактической группы 81 отдельной аэромобильной бригады сапером инженерно-саперного взвода.

Сегодня утром пуля снайпера оборвала его жизнь - фатальное ранение воин получил на передовой около 9:30.

Прощание с героем состоится 13 февраля около 11:00, на площади перед зданием Полтавской ОГА.

Боец ВСУ Александр Глушко погиб на фронте от пули российского снайпера (фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK)