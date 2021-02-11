Украинский десантник погиб от пули российского снайпера: у героя остались жена и двое детей
На Донбассе погиб украинский военный 11 февраля от пули вражеского снайпера - военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и скончался в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.
Об этом передали на Facebook-странице Командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.
Десантник погиб во время выполнения боевого задания в районе поселка Зайцево недалеко от оккупированной "ДНРовцами" Горловки.
"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия", - говорится в сообщении.
Глушко Александр Викторович родился 11 ноября 1984 года в селе Руновщина Полтавского района, там сейчас проживает Светлана Григорьевна - мама Героя, рассказали в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на странице в Facebook.
Сам Александр вместе с женой и двумя детьми проживал в Полтаве.
Воин ВСУ Александр Глушко (фото: facebook.com/synegubov.oleg)
Александр отправился защищать Украину от оккупантов с оружием в руках 23 января 2019 года, а уже 8 февраля был зачислен в списки 5 батальонной тактической группы 81 отдельной аэромобильной бригады сапером инженерно-саперного взвода.
Сегодня утром пуля снайпера оборвала его жизнь - фатальное ранение воин получил на передовой около 9:30.
Прощание с героем состоится 13 февраля около 11:00, на площади перед зданием Полтавской ОГА.
Боец ВСУ Александр Глушко погиб на фронте от пули российского снайпера (фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK)
Ранее сообщалось, что 2 февраля от пули снайпера боевиков на Донбассе погиб воин ВСУ Дмитрий Власенко из Николаевской области. Смертельное ранение он получил возле деревни Шумы.