Украинский чемпион мира расстрелял мотоциклиста: неожиданный поворот

Бывший чемпион мира по сумо Дмитрий Слепченко расстрелял мотоциклиста в мае 2017 года, после чего был помещен в психиатрическую больницу. О новых подробностях в деле проинформировал Вячеслав Аброськин в соцсети Facebook.

После шокирующего убийства суд Киева принял решение поместить Слепченко в городскую психоневрологическую больницу закрытого типа. Но, несмотря на это, он свободно передвигался на авто Лексус LX, которое было зарегистрировано на имя его сожительницы. Более того, задержали его в Глевахе во время просмотра фильма в кинотеатре.

Фото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"На данный момент у следствия Нацполиции очень много вопросов как к Слепченко Дмитрию, который совершил побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа, так и к руководству самого заведения, которое, насколько нам известно, способствовало этому неоднократно", - указано в посте.

Скриншот: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

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