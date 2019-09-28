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Украинский боксер Беринчик попал в ДТП: появились фото и видео

STYLERПерсоны    28.09.2019 - 09:14
Украинский боксер Беринчик попал в ДТП: появились фото и видео
Денис Беринчик попал в ДТП (фото: instagram.com/berinchyk)

Один из пострадавших получил травму шеи

Накануне в серьезное ДТП попал украинский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта Денис Беринчик. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в социальной сети Instagram.

Авария произошла когда Беринчик возвращался в Киев из своего тренировочного лагеря в Буковели. Автомобиль боксера вылетел в кювет и перевернулся. Спортсмен при этом не пострадал.

Украинский боксер Беринчик попал в ДТП: появились фото и видео

Денис Беринчик (скриншот: instagram.com/berinchyk)

После ДТП в Instagram-stories Беринчик записал обращение к фанатам.

"Друзья, со мной все хорошо, все нормально. Подушки стреляют, безопасность превыше всего. Приехали полицейские, составили протокол", - сказал боксер на видео.
Украинский боксер Беринчик попал в ДТП: появились фото и видео

Денис Беринчик (скриншот: instagram.com/berinchyk)

"Всем бой, все будет, 5 октября всех жду в Броварах", - также отметил Беринчик.

А тренер Беринчика Станислав Григорук проинформировал, что в машине было три человека, один из которых пострадал.

"Все живы! В машине было три человека. У одного травма шеи", - написал он.

Напомним, Беринчик завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO, одержав досрочную победу над филиппинцем Росеки Кристобалем.

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