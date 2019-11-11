Украинский бизнесмен отрезал свет и газ солисту Иванушек International

Солист группы Иванушки International Кирилл Туриченко остался без доступа к электроснабжению и отоплению. Все из-за того, что в подмосковном коттеджном поселке Клоково, где помимо украинского певца проживает еще и бизнесмен из Украины, водочный магнат Яков Грибов, второй решил построить дорогу к своему дому. Из-за этого жители поселка в ближайшее время должны выживать без канализации, отопления и воды.

"Бизнесмен решил построить дорогу к своему дому. А все коммуникации, которые через его участок шли к соседним домам, отрубил", - пишет Life.

Кирилл Туриченко (фото: instagram.com/kirillturichenko)

Впрочем, люди намерены обратиться в суд. Сам же Кирилл Туриченко сейчас вместе со своей группой, в которой он поет с 2013 года, ездит по разным городам России с концертами. В телефонном комментарии журналистам Кирилл признался, что считает эту ситуацию "шоковой".

Кирилл Туриченко (фото: instagram.com/kirillturichenko)

"Ничего подобного ранее со мной не случалось", - сказал 36-летний певец.

К слову, юридически Грибов имеет право строить дорогу к своему котеджу, поскольку земля принадлежит ему. И ему, судя по всему, плевать, что при предыдущем владельце дома на этой территории были проложены коммуникации, которые, по словам россиян, "невозможно провести в другом месте".

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Добавим, что Кирилл Туриченко родился в Одессе. Выступал на фестивалях "Таврийские игры" и "Новая волна", принимал участие в шоу "Голос країни" на 1+1 и "Последний герой" на ICTV. В апреле 2013-го стал участником Иванушек International, заменив начавшего сольную карьеру Олега Яковлева.

Кирилл Туриченко (фото: instagram.com/kirillturichenko)