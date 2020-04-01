Украинский банкир и экс-нардеп погиб в страшном ДТП: появились фото

Федор Шпиг (фото: facebook.com/dynamomaniacom)

Федор Шпиг, Основатель банка "Аваль" и известный меценат погиб в страшном ДТП в Житомирской области

Федор Шпиг, известный украинский банкир, крупный меценат, основатель банка "Аваль" и народный депутат трех созывов 31 марта погиб в страшной аварии на трассе Киев-Чоп в Житомирской области. Новые фото с места ДТП, что известно о банкире - в материале Styler.

64-летний предприниматель и политик был за рулем Mercedes, он погиб на месте. В авто было еще двое пассажиров - 67-летняя женщина также скончалась при ДТП, а 83-летняя пассажирка - находится в реанимации.

По данным полиции области, около 14:00 автомобиль потерял управление и упал в кювет на 215 километре трассы неподалеку от села Романовка Новоград-Волынского района.

В полиции не уточнили личность погибшего, но СМИ сообщают, что за рулем был банкир Федор Шпиг. Он родился в 1965 году в Черниговской области. В 1991-м стал начальником управления кредитных ресурсов акционерного банка "Инко", а в 1992 вместе с партнерами основал банк "Аваль", который возглавлял вплоть до 1998 года.

Федор Шпиг трижды избирался как народный депутат - с 1998 по 2007 год. В третьем и четвертом созыве, как беспартийный, а в пятом - от партии "Наша Украина".

Федор Шпиг открывает молокозавод в Николаевской области (фото: news.pn)

После того, как в 2005 году "Аваль" был продан австрийской группе Raiffeisen International, Шпиг основал банк "Престиж", который в 2007 также перешел к австрийской компании Erste.

После этого Шпиг занялся молочным бизнесом и стал сооснователем корпорации "Молочный альянс".

Федор Шпиг является заслуженным экономистом Украины. Награжден орденом "За заслуги" 3, 2 и 1 степени. В 2011 был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого. Также известен как крупный меценат.

Фото с места ДТП можно посмотреть по ссылкам - здесь и здесь

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