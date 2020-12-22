Украинский артист назвал себя "русским" и считает, что СБУ хочет его убить: параноик из "совка"

Рэпер 044 Rose (фото: instagram.com/044rose)

Киевский рэпер Владислав Гербич, более известный как 044 Rose из объединения 044Klan, в последнем интервью российскому изданию заявил, что он "русский человек". Также Влад считает, что украинские власти могут убить его.

Исполнитель разоткровенничался после того, как журналист напомнил ему слова из другого интервью, где родившийся в 1994 году Влад сказал, что не делит себя на Россию и Украину, ведь его страна... СССР.

"Я русский человек, мой отец родился на Урале, моя мать украинка. Все по бабушкиной линии - поляки. Как я могу делить то, чего я не могу поделить? Как я могу поделить свою семью? Понимаешь, что сейчас делают? Сейчас делают так, что я не могу заехать в Россию к своим близким. Потому что у меня нет достаточно документов. Как тебе такое?.. Мы все русские люди, запомни, мы все русские люди. И нас пытаются поделить вот эти пи***асы, короче, чтобы управлять нами, понимаешь? Мы русские люди, мы русский народ, братан, мы все братья. Изучи русскую историю, если ты так говоришь со мной. Паспорт, не паспорт, изучи вообще, что такое Русь, брат", - сказал музыкант изданию The Flow.

Рэпер 044 Rose (фото: instagram.com/044rose)

По словам артиста, "Украина - это всего лишь название".

"Я не знаю, что такое Украина, я знаю, что такое Великая Русь, братан. А не то, что делят какие-то, б***ь, пи***асы, на*уй, и ставят шлагбаумы. Я их в рот е**л, я русский человек, мне по*уй, где я нахожусь: Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. Мне все равно. Я русский человек. Все", - добавил он.

Отметим, что сейчас этот рэпер временно живет в Москве.

"Братан, запомни, на этом интервью я говорю: если меня не станет, я тебе даю слово, если меня не станет, в этом виноваты украинские власти. Я тебе даю слово. Так и запиши. Если меня не станет, в этом виноваты украинские власти... Если я сейчас вернусь в Украину... Дай бог, меня не закроют и будет все нормально. Просто я сразу говорю: "Если у меня какие-то проблемы, если я пропаду, чуваки, знайте, чьих это рук дело", - сказал он.

Добавим, что киевлянин часто оскорбляет украинцев в своих интервью российским изданиям. Ранее он говорил, что "Украина - это тупо страна третьего мира".

Рэпер 044 Rose (фото: instagram.com/044rose)

Слова Гербича разозлили пользователей сети. При чем, как украинцев, так и россиян.

СССР закончилось, а 044 Rose его даже не застал, но при этом мыслит, как дед из совка. Сейчас внутри каждой страны есть своя культура, менталитет, национальная идентичность. Ладно бы он за себя говорил, так человек себя в роль проповедника какого-то ставит, типа "нет, ты не понимаешь, мы все один народ!".

Сочувствую родителям жены этого пациента. Параноик какой-то

Я еще такого пустого персонажа в жизни не читал. Да кому он нужен в Киеве? Сегодня это интервью покажем Сергею Стерненко, вот его тогда спросят за "выдуманную страну Украина". Лох сам себя закопал.

Вроде и живу в Украине больше тридцати лет, но о таком персонаже слышу впервые. Испытал какой-то стыд и позор. Надеюсь, он приедет и СБУ им займется. Ну и с местными активистами он сам себе нажил проблем так уже.

А мне понравилось интервью. Люблю таких юродивых

У него беды с башкой

Ранее мы писали, что семья Софии Ротару "влипла" в скандал со снимком из Крыма.

Также недавно харьковские курсантки станцевали под российский шансон.