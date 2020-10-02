Украинским медведям подлечили зубы и вакцинировали: как это было (фото)

В Украине бурым медведям подлечили зубы, а также провели вакцинацию. К косолапым пациентам ветеринары наведались прямо "на дом" - в знаменитый национальный природный парк "Синевир" на Закарпатье.

Также в сети показали фото, как мишкам лечили зубы. Кадры опубликованы на Facebook-странице парка.

Сообщается, что в Реабилитационном центре бурых медведей провели общий ветеринарный осмотр животных. После этого двум бурым любителям меда стоматолог лечил зубы.

Кроме того, медведям также сделали прививки.

Медведям в парке "Синевир" стоматолог лечил зубы (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Храбрым дантистом стал ветеринар центра Михаил Маслей, а помогали ему волонтеры из ветклиники "Олвет" из Ивано-Франковска.

Отметим, что в настоящее время в Центре реабилитации бурых медведей в "Синевире" проживают более 30 животных.

Напомним также, что не так давно пять медведей в Парк перевели волонтеры со скандального частного зоопарка в Покровске в Донецкой области.

Медведям на Закарпатье ветеринары лечили зубы (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Ранее мы писали о том, что печально известный частный зверинец "Парк Покровского периода" в Донецкой области в начале 2019 года очутился в эпицентре скандала после смерти льва.

Отметим, что бурых медведей недавно заметили в Чернобыльской зоне отчуждения - косолапых не видели до этого в тех краях более 100 лет.