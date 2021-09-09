В украинских школах будут проверять справки учителей о вакцинации на достоверность

В Украине в школах будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса у учителей на достоверность документов. Контроль информации о прививках педагогов в учебных заведениях будет постоянно обновляться.

Об этом 9 сентября рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

Так, по каждой школе уже собрана информация о количестве уже привитого персонала и работников.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что ведомство каждую неделю станет проверять такие документы, а также справки о противопоказаниях к прививкам от COVID-19.

Такая двойная верификация данных была сделана на уровне каждого заведения общего среднего образования в Украине.

"Мы получаем, формально и неформально, справки о медицинских противопоказаниях, а иногда даже поддельные справки, предъявляемые в учебных заведениях", - заявил Кузин.

В вопросе проверок документов у Минздрава налажено сотрудничество с представителями МВД и СБУ, чтобы "не только проверять эти справки, а фиксировать, что эти справки являются поддельными, и выяснять, где они были приобретены".

Чиновник напомнил, что за создание и распространение "липовых" документов, касающихся санитарных ограничений или противодействия заболеванием, в Украине предусматривается ​​уголовная ответственность.

Напомним, санкции к нарушителям, указанные в статье 325 УК, предполагают штрафы от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. Если же действия нарушителя повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, то это грозит лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.