В украинских реках обнаружили опасные химикаты и наркотики

В украинских реках после проведения скрининга экологи обнаружили новые загрязнители. Об этом рассказал глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта, представляя публичный отчет об итогах работы водохозяйственной отрасли в 2020 году.
Видео презентации опубликовано на YouTube-канале "Укринформа".
Руководитель ведомства отметил, что скрининг загрязняющих веществ был проведен в Украине впервые. Благодаря исследованиям удалось обнаружить в реках Дон, Днестр и Днепр пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы, наркотические препараты и другие вещества.
"Скрининг - это исследование, которое позволяет отслеживать более 65 тысяч различных соединений", - объяснил Шлихта.
Также он добавил, что в Украине нет возможностей для выполнения скрининга, поэтому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы.
Скрининг осуществлялся в бассейнах рек Дон, Днестр и Днепр. И вот что показали результаты исследования:
В Украинских реках обнаружили новые загрязняющие веществ (фото: скриншот с видео)
Чиновник рассказал, что скрининг позволит определить специфические показатели для каждого речного бассейна.
Видео: В реках Украины обнаружили опасные загрязнители
Ранее сообщалось, что ученые и экологи предупредили о том, что работы в Чернобыле на реке Припять угрожают 8 миллионам украинцев.
Напомним, весной 2020 года экологи шокировали прогнозом о том, что Украина останется без рек.