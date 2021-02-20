В украинских реках обнаружили опасные химикаты и наркотики

Руководитель ведомства отметил, что скрининг загрязняющих веществ был проведен в Украине впервые. Благодаря исследованиям удалось обнаружить в реках Дон, Днестр и Днепр пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы, наркотические препараты и другие вещества.

"Скрининг - это исследование, которое позволяет отслеживать более 65 тысяч различных соединений", - объяснил Шлихта.

Также он добавил, что в Украине нет возможностей для выполнения скрининга, поэтому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы.

Скрининг осуществлялся в бассейнах рек Дон, Днестр и Днепр. И вот что показали результаты исследования:

Дон: были обнаружены пестициды, пластификаторы, фармацевтические препараты, ПХБ (полихромовые бифенилы), промышленные загрязнители.

Днестр: нашли пестициды, фармацевтические препараты, промышленные химикаты, наркотические препараты, стимуляторы и подсластители.

Днепр: выявили пестициды, фармацевтические препараты, антидепрессанты, тяжелые металлы - канцерогены.

В Украинских реках обнаружили новые загрязняющие веществ (фото: скриншот с видео)

Чиновник рассказал, что скрининг позволит определить специфические показатели для каждого речного бассейна.

Видео: В реках Украины обнаружили опасные загрязнители