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В украинских реках обнаружили опасные химикаты и наркотики

Автор: Владимир Костырин

В украинских реках после проведения скрининга экологи обнаружили новые загрязнители. Об этом рассказал глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта, представляя публичный отчет об итогах работы водохозяйственной отрасли в 2020 году.

Видео презентации опубликовано на YouTube-канале "Укринформа".

Руководитель ведомства отметил, что скрининг загрязняющих веществ был проведен в Украине впервые. Благодаря исследованиям удалось обнаружить в реках Дон, Днестр и Днепр пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы, наркотические препараты и другие вещества.

"Скрининг - это исследование, которое позволяет отслеживать более 65 тысяч различных соединений", - объяснил Шлихта.

Также он добавил, что в Украине нет возможностей для выполнения скрининга, поэтому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы.

Скрининг осуществлялся в бассейнах рек Дон, Днестр и Днепр. И вот что показали результаты исследования:

  • Дон: были обнаружены пестициды, пластификаторы, фармацевтические препараты, ПХБ (полихромовые бифенилы), промышленные загрязнители.
  • Днестр: нашли пестициды, фармацевтические препараты, промышленные химикаты, наркотические препараты, стимуляторы и подсластители.
  • Днепр: выявили пестициды, фармацевтические препараты, антидепрессанты, тяжелые металлы - канцерогены.

В Украинских реках обнаружили новые загрязняющие веществ (фото: скриншот с видео)

Чиновник рассказал, что скрининг позволит определить специфические показатели для каждого речного бассейна.

Видео: В реках Украины обнаружили опасные загрязнители

Ранее сообщалось, что ученые и экологи предупредили о том, что работы в Чернобыле на реке Припять угрожают 8 миллионам украинцев.

Напомним, весной 2020 года экологи шокировали прогнозом о том, что Украина останется без рек.

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Новости Украины ДнепрДнестрэкологиязагрязнениехимикатырека
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