В украинских магазинах нашли опасные шоколадки: их изымают из продажи

Лакомство импортировалось в Украину испанским производителем - Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, поставщик - Trades SA, Barcelona.

В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.

Сейчас вся шоколадная продукция изъята из розничной продажи.

Кстати, это далеко не первый случай, когда в изделиях с кунжутом обнаруживают оксид этилена. В январе 2021 года в семенах кунжута, которые экспортировались из Индии в Украину через Нидерланды, был обнаружен оксид этилена.

Для справки

Окись этилена — алкилирующий агент; обладает раздражающим, сенсибилизирующим и наркотическим действием. Хроническое воздействие окиси этилена обладает мутагенным эффектом; IARC относит окись этилена к группе 1, считая доказанной его канцерогенность для человека.