Украинские звезды и медики вакцинировались от COVID-19 онлайн: открывайте бутылку шампанского!

Украинские знаменитости и врачи вакцинировались от коронавируса индийским препаратом Covishield в прямом эфире ток-шоу "Право на власть". Такое мероприятие под названием "Прививки online" организовали Минздрав Украины, ЮНИСЕФ и телеканал "1+1".
Видео доступно для просмотра на Facebook-странице передачи "Право на власть".
Подобную акцию провели с целью популяризировать потребность привиться от COVID-19.
По словам телеведущей Натальи Мосейчук, до сих пор еще ни одна страна не делала вакцинацию от коронавируса в прямом эфире на телевизионном павильоне.
"Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал "1+1" пригласили десять человек, можно сказать - они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей", - заявила она.
В акции "Прививки online" приняли участие:
Педан после прививки похвалил мастерство медиков и признался, что даже не почувствовал укола.
"Не всегда иммунитет от вирусов зависит от физической формы", - отметил Конюшок и рассказал, что уже переболел коронавирусом в начале ноября.
Булавинова пошутила, что после вакцинации стоит открыть бутылку шампанского и отметить, что их наконец-то привили. Врач-инфекционист подчеркнула, что это можно.
Видео: Украинские звезды и медики вакцинировались от COVID-19 в прямом эфире
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сделал прививку от COVID-19 и показал видео, как это происходило.
Также мы писали о том, что недавно врач назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.