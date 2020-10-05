Украинские врачи развеяли еще один миф о коронавирусе: это не поможет

Врачи решили напомнить украинцам, что антибиотики не способны бороться с вирусными агентами, которые вызывают грипп или ОРВИ. К тому же, бесконтрольное применение антибиотиков уничтожает полезные бактерии и снижает иммунитет человека к вирусам. Об этом рассказывают в Центре общественного здоровья.

Медики отмечают, что к антибиотикам относятся такие препараты, которые действуют исключительно на бактерии, а не на вирусы. Часть антибиотиков убивает вредные бактерии в человеческом организме, часть - подавляет процесс их размножения.

Из-за того, что и вирусные, и бактериальные респираторные заболевания часто обладают схожей симптоматикой, их несложно перепутать. Даже если вы уверены, что у вас бактериальное заболевание, назначать антибиотики самолично тоже нельзя: вы никогда не знаете, к каким антибиотикам чувствительны бактерии, которые есть у вас. Если один раз вам помог какой-то препарат, то второй раз он может оказаться бессильным, так как бактерии выработают к нему иммунитет. Именно поэтому врачи отправляют пациентов на анализ мокроты, к примеру: чтобы выявить возбудителя болезни и его чувствительность к антибиотикам разных групп.

Более того, медики крайне не рекомендуют употреблять антибиотики для профилактики. Нередко эти препараты при неправильной дозировке могут вызывать симптомы отравления, приводить к жутким аллергиям и вызывать расстройства пищеварения, а иногда – провоцировать острый гастрит. Назначение антибиотиков должен производить только врач.

В Центре общественного здоровья также отмечают, что нерациональное применение антибактериальных средств уничтожает полезную микрофлору организма. Вредные бактерии, при этом, вырабатывают механизмы резистентности (устойчивости к лекарствам). В результате микробы перестают умирать под влиянием антибиотиков, что провоцирует повышение уровня смертности от многих распространенных болезней. Чтобы определить, у пациента вирусная или бактериальная инфекция, ему следует обратиться к врачу, пройти осмотр и необходимые лабораторные исследования.

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