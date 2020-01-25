Грипп убивает украинцев: врачи разрушили главные мифы о болезни

Грипп в Украине уже забрал жизни 11 людей в эпидемсезоне 2019-2020, а за неделю с 13 по 19 января заболело 140 тысяч украинцев, более половины которых - дети. В пресс-службе Минздрава развеяли семь самых популярных мифов об этой вирусной инфекции.

Грипп - это тяжелая форма простуды

По словам медиков, грипп - значительно опаснее простуды, особенно в тяжелой форме. Симптомы гриппа, в отличие от простуды, возникают внезапно и проявляются в более острой форме. Инфицирование сопровождается резким повышением температуры тела (выше 38 °С), головной болью, болью в мышцах, горле, кашлем, насморком.

Вирус гриппа можно "подхватить" после прививки

Медики утверждают, что это невозможно, поскольку для прививки от гриппа используют вакцины, содержащие инактивированный штамм вируса, который никоим образом не может передавать инфекцию. Поэтому не стоит бояться вакцинироваться - это самый эффективный способ защиты от гриппа. Иммунитет, как правило, приобретается через 1-2 недели после вакцинации. И если человек заболел через несколько дней после прививки - это значит, что или вакцина еще не подействовала, или это другой штамм гриппа.

Профилактика витамином С

Не существует ни единого доказательства, что витамин С, получаемый из продуктов или пищевых добавок, поможет предотвратить заражение вирусом гриппа.

Чеснок и лук могут защитить от гриппа

Эти народные средства медики назвали абсолютно безнадежными. Кроме того, злоупотребление ими может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Так, многие считают, что пары лука и чеснока могут обеззаразить воздух, но их насыщенный запах наоборот может спровоцировать кашель и спазм бронхов. Кроме того, считается, что потребление большого количества овощей может сделать организм неуязвимым, это тоже неправда.

Грипп можно подхватить из-за сквозняка, легкой одежды или мокрых волос на морозе

Единственный способ заболеть гриппом - заражение вирусом опасного заболевания.

"Да, сезон гриппа обычно совпадает с холодными временами года, но погода не влияет на развитие болезни, просто вирусы более активны при таких природных условиях", - пишет Минздрав.

Вылечить антибиотиками

Грипп вызывается вирусами, а антибиотики убивают бактерии. Для лечения гриппа используют исключительно противовирусные препараты, которые не вылечат мгновенно, но поспособствуют более быстрому выздоровлению и "смягчат" симптомы. При этом препарат должен назначить врач.

"На сегодня в Украине зарегистрировано два эффективных препараты, содержащие действующие вещества, занамавир и озельтамивир, которые можно купить исключительно по рецепту врача", - заявили медики.

Антибиотики же назначают, когда грипп вызвал осложнение бактериальной инфекцией.

Чай из малины и куриный бульон поставят на ноги

Несомненно, медики советуют больным гриппом побольше пить, а теплый чай или бульон - источник жидкости, который на время успокоит боль в горле. Но этим эффект чая или бульона ограничивается.

"Ни суп, ни бульон не помогут вам быстрее выздороветь от гриппа", - резюмировали в Министерстве здравоохранения.