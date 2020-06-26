Украинские врачи обратились к людям из-за коронавируса: умирает каждый десятый

Медики из Ровно обратились к украинцам из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом. Врачи отметили, что больницы переполнены зараженными пациентами, а умирает от осложнений каждый десятый украинец.

Видео с обращением докторов опубликовано на странице Facebook заместителя городского председателя Ровно Галины Кульчинской.

"Больница переполнена. Наша область, в частности наш город, находится сейчас среди лидеров в Украине. Надеюсь, что вы поймете, что каждый десятый, практически, умирает", - рассказал о ситуации главный врач Ровенской ЦГБ Евгений Кучерук.

Врачи просят украинцев не игнорировать карантин, так как он еще не окончен, а заболеваемость растет. Они обращаются ко всем согражданам с просьбой носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

"Прошу вас, надевайте маски", - говорит один из врачей.

"Наступление коронавирусной инфекции становится более агрессивным. За прошедшую неделю только в нашем заведении диагностировано втрое больше пациентов с коронавирусом, чем во все предыдущие недели", - отметила главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи "Юбилейный" Виктория Покоевчук.

Врачи из Ровно обратились к украинцам (facebook.com/people/Галина-Кульчинська)

Отметим, что в Украине по состоянию на 26 июня зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки инфицированы 1109 человек, 19 их них кончались.

Как мы ранее писали, Шмыгаль дал неутешительный прогноз по карантину в Украине.