Украинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под Харьковом

"Разрушенные дома, разбитые дороги, заминированные "подарки", брошенная вражеская техника, расстрелянные гражданские машины - так выглядит село вблизи Харькова. Российское преступление на каждом шагу!" - говорится в сообщении.

Военный ВСУ рассказывает, что оккупанты расстреливали гражданских, которые на машинах пытались покинуть поселок. Улики, то есть простреленные, сожженные авто, стоят на дороге.

"Орки расстреляли гражданскую машину... Вытащили гражданских, которые были в ней и фактически казнили", - рассказывает военный.

Малая Рогань находится на юго-востоке от Харькова.

Фото: Так сейчас выглядит Малая Рогань (Getty Images)