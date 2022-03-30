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Украинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под Харьковом

Фото: ВСУ освободили малую Рогань Харьковской области (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Украинские военные освободили и очистили от оккупантов село Малая Рогань Харьковской области. Путинская армия ушла, однако оставила после себя много заминированных сюрпризов, а также, конечно, горе и руины.

Как выглядит освобожденный населенный пункт, рассказали в Минобороны Украины.

"Разрушенные дома, разбитые дороги, заминированные "подарки", брошенная вражеская техника, расстрелянные гражданские машины - так выглядит село вблизи Харькова. Российское преступление на каждом шагу!" - говорится в сообщении.

Военный ВСУ рассказывает, что оккупанты расстреливали гражданских, которые на машинах пытались покинуть поселок. Улики, то есть простреленные, сожженные авто, стоят на дороге.

"Орки расстреляли гражданскую машину... Вытащили гражданских, которые были в ней и фактически казнили", - рассказывает военный.

Малая Рогань находится на юго-востоке от Харькова.

Фото: Так сейчас выглядит Малая Рогань (Getty Images)

Ранее мы писали о 33-летней украинке, которая рассказала на весь мир о том, как ее насиловали оккупанты, пока маленький сын плакал в подвале.

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