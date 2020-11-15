Украинские ученые вывели новую породу коров: на что способно чудо-животное

Под Черновцами вывели новую породу коров (иллюстративное фото: freepik.com)

В Украине вывели новую породу коров - это новая популяция молочного поголовья буковинского заводского типа украинской красно-рябой молочной породы скота. Такая "супер буренка" появилась на свет благодаря стараниям ученых Буковинской государственной сельскохозяйственной опытной станции ИСГ КР НААН.

Селекционеры при ее выведении скрестили коров четырех пород: симментальской, монбильярдской, красно-пестрой немецкой и голштинской (красно-пестрая масть). Об этом передает издание "Агробизнес сегодня".

Новая порода коров способна давать значительно большие надои - до 10-15 тысяч килограмм молока в год.

Они также подходят для разведения как для лесостепной, так и для предгорной зон Украины.

Какой надой показало новое поколение буковинских коров:

6-7 тыс. кг - 63,6%;

7-8 тыс. кг - 25,4%;

8-9 тыс. кг - 6,2%;

10-15 тыс. кг - 1,8%.

Также сообщается, что под Черновцами в племенном заводе проживает 151 корова нового поколения. Летом на культурных пастбищах подсосный молодняк дает 950-1150 г суточных приростов, а после отлучения в 7 месяцев весит 220-235 кг, что соответствует новому стандарту для этой созданной нового поколения мясного скота.

"Показательно, что 55 этих коров нового поколения и их потомки хорошо себя показали и акклиматизировались в горной местности Украинских Карпат", - рассказали ученые.

Под Черновцами ученые вывели новую породу молочных коров (фото: agro-business.com.ua)

Ранее сообщалось, что этим летом украинские зоологи рассказали об открытии нового вида животных.

Напомним, что недавно ученые нашли животное, которому не нужен кислород.