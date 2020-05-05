Украинские ученые рассказали, как на самом деле коронавирус попадает в организм

Вирусологи и ученые поражены масштабами и стремительным распространением коронавируса в мире. До сих пор идет изучение свойств COVID-19, но уже известно: сила этого вируса - в его коварном строении. Как коронавирус обманом проникает в человеческие клетки - рассказали ученые.

Так, по словам украинской ученой с 40-летним стажем и профессора медицинских наук Аллы Мироненко, генетическая информация COVID-19 ее удивила.

"Стало известно, что он на 96 % повторяет генетическую информацию коронавируса летучих мышей. То есть скорее всего мы получили его именно от этого вида живности", - сказала Мироненко в программе "Вікна-новини".

Эксперты объясняют, что вирусы - это особенный вид организмов. Их и организмами назвать сложно. Это скорее паразиты, которые развиваются и размножаются за счет чужих клеток. Особенность любого вида заключается именно в генетической информации. Есть ДНК и РНК вируса, так называемый штрихкод. У коронавируса есть лишь РНК - и в этом его опасность.

"ДНК - более стабильная субстанция, а вот РНК все время мутирует. Именно поэтому такие вирусы сложны в изучении и в разработке вакцин", - говорит эпидемиолог Екатерина Сояк.

Однако такой вирус очень легко убить на поверхностях. Генетическая информация COVID-19 хранится под специальным капсидом и белковой оболочкой, которую легко разрушить антисептиком.

"Эта оболочка достаточно чувствительна. И если она разрушена, то сама рибонуклеиновая кислота, которая несет генетическую информацию, не может попасть в организм", - отмечает в свою очередь Мироненко.

Однако у вируса COVID-19 есть своя "стратегия", как попасть в организм человека и там выжить. Поверхность коронавируса усыпана отростками в виде щупалец. Их еще называют коронками. Они служат ключами к специальным рецепторам на поверхности клеток. Именно отростками вирус "вкручивается" в рецепторы и с легкостью попадает в организм. И если учесть, что оболочка состоит из белка, то организм легко впускает его как питательное и полезное вещество.

Иммунолог Александр Назаренко объясняет это простым сравнением.

"Это как на рыбалке. Представьте удочку, крючок с наживкой и рыбу", - сказал специалист.

Именно поэтому клетка организма не чувствует опасности и принимает вирус, как чистый белок. Легкие поражаются быстрее и сильнее всего, так как именно этот орган имеет подходящие рецепторы, за которые схватывается вирус. И тогда легкие становятся "заложниками" вируса, который провоцирует работу всех клеток на продукцию других вирусных себе подобных организмов.

"Иммунитет в этот момент начинает паниковать. Это называется цитокиновый стресс. Цитокины - это вещества, гормоны и сигналы, которыми клетки обмениваются информацией. Иммунная система ведет себя, как толпа в панике", - объясняет Назаренко.

Вскоре иммунитет приходит в норму и берется за освобождение организма от вирусов. Об этом свидетельствует высокая температура. Тогда образовываются антитела.

Как на самом деле коронавирус попадает в организм человека

Ранее вирусолог Алла Мироненко рассказала, когда может быть пик COVID-19.