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Украинские ученые нашли в крови человека предвестник осложнений от COVID-19

Автор: Светлана Мащенко

Украинские ученые заявили, что прогноз по осложнениям от коронавируса можно определять по анализу крови.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины.

По словам Виктора Досенко, заведующего отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины, связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью COVID-19 теперь доказана.

Ученый говорит, что важно делать прогноз для каждого конкретного случая, ведь болезнь развивается у пациентов по-разному.

"Всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий... Мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире", - утверждает ученый.

Виктор Досенко уточнил, что анализ крови делали пациентам, которые находятся на разной стадии болезни. Такой прогноз нужен, чтобы понять, какие препараты нужно принимать в процессе лечения.

"Нужен только набор реактивов (к слову, не очень дорогой) и спектрофлюориметр (по крайней мере один на больницу или хотя бы один на территориальное медицинское объединение)", - добавил ученый.

Напомним, что по заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине началась третья волна коронавируса.

Ранее мы писали, что на Закарпатье нашли новые штаммы мутировавшего коронавируса.

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