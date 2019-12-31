Украинские туристы рискуют подцепить новый смертельный вирус: куда не стоит ехать

Украинские туристы, а также заробитчане могут заразиться новым опасным вирусом в Китае. Там разбушевалась новая форма пневмонии. Как утверждают медики, с данным штаммом они ранее не сталкивались.

В больницы города Ухань в провинции Хубэй, Китай, начали поступать больные с неизвестной ранее формой пневмонии. Количество пациентов с непонятными симптомами уже превысило сотню человек. Симптомы заболевания у них похожи, но врачи не могут определить, к какому именно типу относится основное заболевание.

"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", - сказано в сообщении местного органа охраны здоровья.

Всех больных с неясными симптомами было решено поместить в отдельные боксы, чтобы изолировать их от других пациентов и не допустить распространения нового штамма вируса.

Семь пациентов на данный момент находятся в критическом состоянии, остальные – в "контролируемом".

Как отмечается в сообщении издания "Жэнминь жибао", данный вирус не является новым видом острого респираторного синдрома (атипичная пневмония, SARS), заболевания, которое бушевало в Китае в 2003 году.

Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают осложнения с дыханием. Исследования показывают, что новый тип вируса поражает легкие человека.