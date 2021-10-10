Украинские таможенники разоблачили новую мошенническую схему по растаможке "евроблях"

Случай незаконного импорта легковушек на еврономерах зафиксировали сотрудники Координационно-мониторинговой таможни.

Так, была осуществлена проверка законности ввоза украинским частным предприятием из Польши на украинскую таможню "автомобилей происхождением из Европы, которые были в использовании".

Во время проверки документов по растаможке у таможенников возникли сомнения относительно действительной стоимости машин. Чтобы разобраться, был направлен запрос в таможенные органы Чехии, Польши и Германии.

В итоге были установлены отличия в стоимости автомобилей, фактических данных об отправителях и получателях и условиях поставок.

Также выяснилось, что указанная в документах чешская компания является фиктивной и никогда не осуществляла для украинского предприятия продажи ТС. Ее руководителем является гражданин Украины.

"На основании полученной информации и проведенной таможней проверки в отношении руководителя частного предприятия - получателя товара, составлено три протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины на общую сумму 1 691 585 грн", - говорится в сообщении.

В Гостаможне напомнили, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товара и его конфискация.

Таможенники рассказали о мошеннической схеме растаможки "евроблях" (фото: facebook.com/UkraineCustoms)