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В украинские супермаркеты завезли новый опасный энергетик: как он выглядит

Автор: Светлана Мащенко

На полках украинских супермаркетов появился новый энергетический напиток, который пользуется большой популярностью. Производитель предлагает баночки с разными вкусами по цене чашечки эспрессо - около 15 грн. Но в одном из подвидов энергетика выявили опасное вещество, и требуют изъять его из продаж.

Об этом рассказали в главном управлении Госпродпотребслужбы Киевской области.

Речь идет об энергетике торговой марки HELL, а именно - Hell Focus Strong 250C.

3 сентября в ведомство поступило уведомление о выявлении несанкционированного вещества оксид этилена в сырье (поставщик: ADE-Orangen-Mango-Grundstoff). Его использовали при изготовлении этого напитка.

Производитель: Hell Energy Magyaroszag Kft, получатель в Украине ООО "ХЕЛЛ Энерджи ДРИНКС".

Фото: Этот энергетик признан опасным (oblvet.org.ua)

"Предупреждаем операторов рынка о выполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "О основные принципы и требования к безопасности и качестве пищевых продуктов", а именно: немедленного извлечения пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о выявленное несоответствие в срок не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Ранее мы писали, как отличить натуральную сгущенку от сфальсифицированной. Названы самые проверенные способы.

Также сообщалось, что в Украину завезли опасные орехи, вызывающие рак. Продукцию срочно требуют изъять из оборота.

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