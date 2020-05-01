Украинские студенты печатают на 3D-принтере защиту для медиков, которые борются с COVID-19

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 10861 пациента, из которых около 2 тысяч - сами медики. Для обеспечения врачей необходимыми средствами защиты, которых не хватает в стране, из Китая уже прилетел 25-й медицинский груз с 50 тыс. щитками для лица и масками для украинских медицинских работников.

Помогают медикам и украинские волонтеры и неравнодушные граждане и даже подростки. Так, студенты Одесской национальной академии пищевых технологий в лаборатории робототехники стали изготавливать защитные щитки для врачей, работающих с больными COVID-19.

За две недели они сделали более 200 защитных щитков на 3D-принтере, передает "Суспільне Одеса".

Как рассказал один из авторов проекта студент Владислав Сидоров, одноразовые щитки рассчитаны на 4 часа использования.

Также молодые изобретатели печатают и многоразовые щитки, которые надо дезинфицировать, а носить можно в течение суток.

По словам Владислава, принтеры наносят пластик послойно и с максимальной скоростью. 12 устройств находятся у студентов дома, благодаря чему средства защиты печатаются круглосуточно.

"Сейчас мы делаем примерно 50 штук в день. Это у нас 24/7. Отправляем их по всем областям Украины", - пояснил парень.

В Одессе студенты изготавливают защитные щитки для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом (Фото: suspilne.media)

Пластик и другие материалы для изготовления защитных щитков студенты получают бесплатно от людей, которые хотят поддержать социальную инициативу.

Ребята в сети Facebook выложили информацию о том, чем занимаются.

"Сейчас благодаря этому посту люди донатят - бросают финансовую помощь или мы получаем помощь от наших партнеров, это дополнительный пластик или материалы", - отметил Сидоров.

Одну из последних партий - 50 защитных щитков одноразового типа - студенты передали в Киевской районной государственной администрации, где их распределят по больницам города.

Видео: В Одессе студенты печатают на 3D-принтере защитные щитки для врачей

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов назвал количество студентов, которых могут привлечь к борьбе с коронавирусной болезнью.