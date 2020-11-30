Украинские школьники разработали маску, которая обнаруживает симптомы COVID-19

Школьники-изобретатели YOVi team из Днепра создали проект "Smart mask", цель которого - избавиться от необходимости проверяться на коронавирус в лабораториях.

Команда сделала маску с датчиками, которые отслеживают частоту дыхания, пульс, а также температуру тела. Кроме того, внешние датчики также измеряют температуру и загрязненность воздуха, и влажность. Вся информация передается через блютуз на мобильное приложение. Об этом сообщает Униан.

Участница команды Мария Калиниченко рассказала, что идея такой маски появилась во время размышлений команды о том, как помочь преодолеть COVID-19.

"Идею умной маски предложил участник команды Артем Киселев. Конечно, для воплощения такого масштабного проекта не хватило бы только школьных знаний, ведь у нас в Украине даже нет таких предметов", - заявила Мария.

Украинские школьники разработали "умную" маску (фото: YOVi team)

Со своим изобретением школьники планируют принять участие во всемирных соревнованиях по робототехнике - FIRST Robotics Competition, которые состоятся в США.

Команда также столкнулась с проблемой изготовления прототипа, поскольку у них не хватает средств. Сейчас ребята ищут спонсоров, поскольку прототип - это обязательное условие участия в конкурсе.

Напомним, исследователи обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 возник еще летом 2019 года и не в Китае.

Ранее Министр здравоохранения Украины рассказал, при каком условии коронавирус пойдет на спад.