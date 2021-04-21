Украинские пограничники поймали дикое животное и жестоко надругались над ним: видео 18+

В сети появилось видео, на котором украинские пограничники устроили допрос косуле. Один из "героев" прижимал к голове животного оружие, считая это смешным.

"Приближаемся" к Европе, или же развлечения пограничников... Вот такое шокирующее видео поступило в наше сообщество. Если вам известны лица "отважных пограничников", или имеете любую другую важную информацию относительно данного случая, просим сообщить", - говорится в подписи к видео.

На кадрах один из пограничников наступил животному на туловище, другой - на шею. "Герой" прижимал к голове животного оружие, и кричал: Лежать, на*уй, лежать, стрелять будем!". Вдавленное в землю животное отчаянно кричит, сопротивляться оно не в состоянии.

"Такие серьезные у нас пограничники", - говорит другой военный за кадром.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

В пограничной службе отреагировали на инцидент

Выяснилось, что ситуация случилась осенью прошлого года, однако благодаря обнародованию видео начато служебное расследование в отношении причастных к издевательству над животным личностей.

"Государственная пограничная служба категорически осуждает поведение, которое снято на видео. Еще более обидно от того, что над животным издеваются те, кто призван защищать и помогать. Благодаря обнародованию этой позорной ситуации быстро удалось установить лиц, фигурирующих на видео. Это двое военнослужащих срочной службы одного из подразделений Луцкого пограничного отряда. По их словам, ситуация имела место осенью прошлого года", - отметила представительница Луцкой пограничной службы Магарита Вершинина.

Пограничники в случае доказательства их вины будут привлечены к ответственности.