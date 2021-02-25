Украинские медики высказались об особенностях вакцины: AstraZeneca за ее эффективность не отвечает

Специалисты рассказывают, что имеют вопросы относительно качества и действенности данной вакцины, выпущенной в Индии по лицензии британской компании AstraZeneca.

При этом руководитель управления медицинской помощи населению департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко утверждает, что вакцинами AstraZeneca от различных заболеваний (столбняка, дифтерии, гемофильной инфекции) область уже много лет успешно пользуется.

Она рассказала, что вакцинироваться от COVID-19 рекомендуется людям, у которых:

прошло 6 месяцев от подтвержденного заболевания,

нет контакта с больным коронавирусом,

нет температуры и других признаков вируса,

у кого не было реакций на другие прививки.

Первой в Виннице дозу получила семейный врач Людмила Бойко, а затем уколы с антителами получили медсестры и врачи мобильных бригад. Все они находятся под наблюдением.

В то же время главный инфекционист Винницкой области, автор первого в Украине протокола лечения COVID-19 Лариса Мороз в комментарии "Суспільному" заявила, что не будет прививаться привезенной вакциной.

Свою позицию она аргументирует тем, что этот препарат еще не прошел всех этапов исследований, и компания AstraZeneca не отвечает за его эффективность.

"Эта вакцина третью фазу клинических испытаний начинает в феврале, в Индии. Основной показатель вакцины - никто еще не озвучил, это ее эффективность, какой процент избежание тяжелых и летальных случаев. В компании AstraZeneca сказали, что не отвечают за ее эффективность, за качество, потому что они к этому не соприкасаются", - сказала Мороз.

Инфекционист добавила, что является сторонницей вакцинации, но только качественными препаратами.

Видео: Как началась вакцинация от коронавируса в Винницкой области

При этом доктор фармацевтических наук, профессор Константин Косяченко в эфире "Украинского радио" заявил, что страна происхождения вакцины не имеет большого значения, и CoviShield идентична британскому препарату.

"Это вакцина выпущена по лицензии AstraZeneca в Индии. Поэтому она должна быть абсолютно идентичной той, которую выпускает британская AstraZeneca на других мощностях. Это нормальная мировая практика. Индия - один из крупнейших производителей лекарств в мире. Там очень высокотехнологичное производство. Они поставляют свою продукцию во многие страны мира. Эта вакцина попадает также в азиатские довольно богатые страны", - пояснил фармацевт.

Ученый также опроверг распространенное убеждение, что более сложная и дорогостоящая вакцина от Pfizer имеет преимущества над британским препаратом.