Украинские медики развеяли мифы про коронавирус из Китая: что важно знать

Коронавирус из Китая стремительно распространяется по миру и по состоянию на 29 января уже зафиксирован в 15 странах, кроме самой Поднебесной. Жертвами смертельного вируса 2019-nCoV стали 132 человека, всего же зафиксировали более 6 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заражения.

В Украине Минздрав обратился к гражданам и проинформировал о мерах по борьбе с новым коронавирусом. Кроме того, медики сбили волну паники и развенчали некоторые фейки относительно возможности заразиться.

Дело в том, что в сетях стали появляться всевозможные "ужастики" и прочие непроверенные утверждения касательно продуктов питания и почтовых посылок (например, от "Укрпошты" или посылки с AliExpress), которые якобы могут нести в себе инфекцию 2019-nCoV.

Некоторые "предприимчивые" люди даже стали продавать псевдовакцину от смертельного вируса.

В Минздраве подчеркивают, что на самом деле такой прививки не существует.

Кроме того, медики напоминают, что новый китайский вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку только в случае тесного контакта. Добавим, что коронавирус остается заразным во время инкубационного периода (до 14 дней).

Практически все случаи заражения так или иначе связаны с поездками в Китай. В Украине в аэропортах стали проверять температуру у пассажиров, чтобы выявить случаи заболевания.

По словам врача-инфекциониста Романа Пономаренко, которого цитирует издание The Village, товары из Китая в нашу страну доставляют минимум 10 дней, поэтому "нереально, что вирус может передаться через посылку".

Также специалист высказался относительно "опасных" фруктов и подчеркнул, что рассказы про бананы-убийцы из восточных стран - фейк.

Коронавирус из Китая - в сетях распространяют мифы про инфекцию (Фото: скрин из соцсети)

Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун призвала украинцев сохранять спокойствие.

"Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске - лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей", - пишет медик на своей странице в Facebook.

От коронавируса (как и от обычной простуды или гриппа) не помогут:

БАДы. Особенно, если принимать их "на всякий случай".

Иммуномодуляторы. Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний - онкологии или трансплантации органов. Зато убедительных доказательств, что они предотвращают помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет.

Защитные маски. Маски необходимо одевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства. Они не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает.

Гомеопатия. Здесь даже можно не комментировать, потому что наиболее известный и доказанный наукой факт - гомеопатия не работает. В сети уже встречаются предложения "профилактической гомеопатии коронавируса" - будьте осторожны.

Лук. Обложения и потребления лука для профилактики простуд и гриппа не имеют никакого научного обоснования.

Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект недоказанный, кроме того ее применение может даже повысить шансы заболеть.

"Скорее всего вместе с новостями о статистике зафиксированных случаев коронавируса 2019-nCOV и количества смертей, будет появляться все больше сообщений, чтобы посеять панику, а вместе с этим продвинуть различные вроде инновационные методы профилактики и лечения (кстати, специфического лечения коронавируса не существует)", - пишет Супрун.