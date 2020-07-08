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Украинские города атакуют ядовитые змеи: заползают в парки посреди дня

Новости » Происшествия   
Автор: Светлана Мащенко

В Украине активизировались опасные змеи

Крупные города в Украине начали атаковать ядовитые змеи. Такой случай произошел в Днепре 6 июля. Спасателей ГСЧС вызвали гуляющие в парке люди, которые заметили пресмыкающееся.

Животное нашли на улице Набережная площадь на территории сквера "Прибрежный". Люди вызвали спасателей, которые поймали змею, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Судя по фото, в парк Днепра заползла степная гадюка. Эта змея ядовитая, в Украине в основном встречается на юге и юго-востоке. В нашей стране водится три вида гадюк: обыкновенная, степная и гадюка Никольского.

Спасатели выловили змею длиной около 80 сантиметров при помощи специального инструмента и вывезли за пределы города.

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В Днепре поймали гадюку в сквере (фото: dp.dsns.gov.ua)

Отметим, что местные СМИ пишут, что с начала года четыре жителя Днепропетровской области пострадали от укуса ядовитых змей.

Если вы увидели змею рядом, ваши действия

  • В первую очередь, не паникуйте и не делайте резких движений, спокойно уйдите.
  • Будьте осторожны в потенциально опасных местах: высокая трава, кусты, лес.
  • Если идете в лес, наденьте высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

Ранее мы писали, что гадюка в Харькове укусила ребенка на семейном пикнике.

Также недавно под Львовом змея укусила юношу на спортивной базе, из-за чего парень попал в реанимацию.

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